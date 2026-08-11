Telegram провёл «генеральную уборку», заблокировав более 100 тысяч групп и каналов за сутки

Telegram за понедельник заблокировал 101 205 каналов и групп — показатель впервые с 5 августа превысил отметку в 100 тысяч. Об этом свидетельствует статистика мессенджера.

С начала августа платформа удалила или ограничила доступ к 834 113 сообществам. Из них 4608 Telegram относит к связанным с терроризмом.

За весь 2026 год число заблокированных групп и каналов достигло почти 22,6 млн. В эту статистику вошли 158 750 сообществ, которые сервис классифицировал как связанные с террористической деятельностью.

В Telegram поясняют, что модерация строится как на жалобах пользователей, так и на автоматическом выявлении нарушений с помощью машинного обучения. С начала 2024 года к этим инструментам добавились системы на основе искусственного интеллекта.

Последняя такая чистка проводилась в начале мая. Тогда Telegram за сутки заблокировал 103 259 групп и каналов. При этом с начала года мессенджер удалил более 14,3 млн публичных аккаунтов. Из них 67 628 сообществ сервис отнёс к связанным с терроризмом.