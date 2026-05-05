5 мая, 10:15

Telegram устроил массовую зачистку: за сутки исчезли более 100 тысяч каналов и групп

Обложка © Life.ru

Telegram за сутки заблокировал 103 259 групп и каналов. Такие данные следуют из статистики мессенджера, с которой ознакомилось наши коллеги из РИА Новости.

Показатель снова превысил отметку в 100 тысяч блокировок за день. До этого сопоставимый уровень фиксировали 1 мая, когда ограничения затронули 107 134 сообщества.

Всего за первые дни мая Telegram заблокировал 385 841 группу и канал. Из них 914 сообществ, как указывается в статистике, были «связаны с терроризмом». С начала года под ограничения попали 14 357 661 группа и канал. В это число вошли 67 628 сообществ, которые мессенджер отнёс к связанным с террористической деятельностью.

В Telegram отмечают, что модерация работает не только по жалобам пользователей. С 2015 года платформа также использует проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года эти меры дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом. Они помогают быстрее находить и удалять запрещённый контент.

Telegram остаётся одним из крупнейших мессенджеров в мире. По данным сервиса, число его ежемесячных активных пользователей превышает 1 миллиард. Но для России тема Telegram особенно чувствительна. В стране уже вводились ограничения в отношении мессенджера, в том числе частичное ограничение звонков, которое власти объясняли борьбой с мошенничеством, вымогательством и вовлечением граждан в противоправную деятельность. Поэтому любая статистика о массовых блокировках внутри Telegram теперь воспринимается не только как вопрос модерации, но и как часть более широкого спора о безопасности, регулировании платформ и доступе россиян к привычным каналам связи.

Марина Фещенко
