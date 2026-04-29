SHOT, Baza и Mash вошли в рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Обложка © DALL-E / Life.ru
Ассоциация блогеров и агентств (АБА) представила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов по итогам последних шести месяцев. В него вошли Mash, Baza, SHOT и «Mash на Мойке».
При оценке учитывались не только размеры аудиторий, но и реальные показатели работы каналов: охваты, вовлечённость, ER, динамика роста и рекламная активность.
Первое место в рейтинге занял Mash. Baza вошла в пятёрку лидеров, а SHOT и «Mash на Мойке» оказались в топ-20.
В АБА подчеркнули, что такой подход позволяет оценивать не просто самые крупные каналы, а площадки, которые действительно дают заметную отдачу для аудитории и рекламодателей.
Отдельно в исследовании учитывали работу каналов с новыми платформами, в том числе наличие «зеркала» в «МАКС» (MAX). На рынке, по оценке ассоциации, всё заметнее смещается фокус: важны уже не только подписчики, но и качество контакта с аудиторией.
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что для холдинга принципиально опираться на реальные метрики.
То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами. И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка
По словам Иксанова, холдинг также усиливает присутствие в «МАКС»: аудитория там растёт, увеличивается вовлечённость и появляются крупные рекламодатели. В News Media Holding считают, что новая площадка проходит похожий путь развития, который раньше прошёл Telegram, но быстрее.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.