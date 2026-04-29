SHOT, Baza и Mash вошли в рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) представила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов по итогам последних шести месяцев. В него вошли Mash, Baza, SHOT и «Mash на Мойке».

При оценке учитывались не только размеры аудиторий, но и реальные показатели работы каналов: охваты, вовлечённость, ER, динамика роста и рекламная активность.

Первое место в рейтинге занял Mash. Baza вошла в пятёрку лидеров, а SHOT и «Mash на Мойке» оказались в топ-20.

В АБА подчеркнули, что такой подход позволяет оценивать не просто самые крупные каналы, а площадки, которые действительно дают заметную отдачу для аудитории и рекламодателей.

Отдельно в исследовании учитывали работу каналов с новыми платформами, в том числе наличие «зеркала» в «МАКС» (MAX). На рынке, по оценке ассоциации, всё заметнее смещается фокус: важны уже не только подписчики, но и качество контакта с аудиторией.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что для холдинга принципиально опираться на реальные метрики.

То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами. И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка Максим Иксанов генеральный директор News Media Holding

По словам Иксанова, холдинг также усиливает присутствие в «МАКС»: аудитория там растёт, увеличивается вовлечённость и появляются крупные рекламодатели. В News Media Holding считают, что новая площадка проходит похожий путь развития, который раньше прошёл Telegram, но быстрее.