Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 11:42

«Базовый принцип»: Какую данные о себе нельзя доверять ИИ

IT-эксперт Селивёрстов призвал не доверять ИИ медицинскую информацию

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Внедрение нейросетей в повседневную жизнь диктует жёсткие требования к безопасности данных. Некоторую информацию нельзя доверять алгоритмам без ограничений, потому что её утечка грозит серьёзным ущербом, предупредил эксперт в области искусственного интеллекта Ярослав Селивёрстов. В первую очередь речь идёт о медицинских сведениях.

Ошибка ИИ может фатально повлиять на лечение и социальный статус человека. Отдельный риск несёт биометрия (слепки голоса, сканы лица, отпечатки пальцев): при утечке эти идентификаторы невозможно будет заменить. Кроме того, нельзя давать нейросетям доступ к цифровому следу детей — фотографиям, геолокации, информации о развитии, поскольку ребёнок не способен дать осознанное согласие на обработку таких данных.

Эксперт также посоветовал изолировать от алгоритмов финансовые реквизиты, внутренние служебные документы, ключи доступа, судебные материалы и личную переписку. Передача этой информации открывает прямой путь к промышленному шпионажу, мошенничеству и манипуляциям. Не следует доверять ИИ и сведениям, связанным с критической инфраструктурой, а также новыми разработками.

«Базовый принцип цифровой гигиены новой реальности предельно прост: чем выше цена ошибки и сложнее последствия утечки, тем меньше оснований передавать информацию ИИ», — заключил собеседник RT.

Тем временем бухгалтеры и кассиры рискуют лишиться работы из-за нейросетей. При этом врач объяснила, почему ИИ станет помощником, а не заменой доктору.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar