Пользователи «Макса» получили возможность создавать опросы в групповых чатах

В национальной онлайн-платформе «Макс» появилась новая функция. Теперь пользователи могут создавать публичные опросы прямо в групповых чатах.

Временно опция доступна лишь для бесед, в которых участвуют не более 15 человек. Однако разработчики обещают, что в ближайшие дни возможность запускать голосования распространится на все групповые диалоги без ограничений.

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо сперва обновить приложение до последней версии. Сам процесс создания опроса интуитивно понятен: нужно открыть групповой чат, нажать на значок скрепки в нижней части экрана, выбрать пункт «Опрос», а затем ввести вопрос и предложить варианты ответов.

Участники беседы смогут не только голосовать, но и видеть текущие результаты в реальном времени. При желании свой выбор разрешается изменить. Завершить же голосование вправе только тот, кто его запустил.

Напомним, что ранее в «Максе» стала доступна функция расшифровки голосовых сообщений в текст. Кроме того, в планах разработчиков — внедрение комментариев к каналам и собственных «историй» (stories). На сегодняшний день ежедневная аудитория мессенджера превышает 80 миллионов человек.