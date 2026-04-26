Право на забвение: Россиянам объяснили, как удалить данные о себе из интернета в 2026 году

Ваши данные в интернете – как следы на снегу. Их видно всем. И иногда они могут вам навредить. Хорошая новость: в 2026 году стало проще чистить этот цифровой «снег». И контролировать свою репутацию в сети.

Под цифровым следом понимается всё, что вы оставляете: профили в соцсетях, комментарии, номера телефонов, электронная почта, старые регистрации на сайтах. Даже удалённые публикации могут сохраняться в кэше поисковых систем или базах данных после утечек, передаёт портал anti-malware.ru.

Первый шаг – аудит. Зайдите в режим инкогнито и поищите информацию о себе: по имени, номеру телефона, почте и никнеймам. Проверяйте не только основные страницы, но и разделы с картинками, видео и новостями.

Особое внимание – соцсетям, отзывам на картах, профессиональным платформам и старым аккаунтам, про которые вы забыли. Через почтовые сервисы и разделы связанных приложений можно найти десятки старых регистраций и удалить ненужные профили.

Важный шаг – настройки приватности. Ограничьте доступ к спискам друзей, публикациям, фото, номеру телефона и истории активности. Проверьте аккаунты в популярных сервисах: там могут храниться история поиска, геолокация и синхронизированные контакты.

В последнее время стало проще пользоваться правом на забвение. Через специальные формы в поисковиках и даже через «Госуслуги» можно подать запрос на удаление ссылок из поисковой выдачи, если информация устарела, недостоверна или нарушает закон.

Эксперты отметили, что полностью исчезнуть из интернета практически невозможно. Поэтому важно не только удалять лишнее, но и формировать позитивную цифровую репутацию – через профессиональные профили, публикации и корректно настроенные публичные аккаунты.

