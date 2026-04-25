Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 11:20

Telegram «убивает» батареи iPhone россиян из-за фонового режима: что делать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Мессенджер Telegram стремительно разряжает батареи iPhone, работая в фоновом режиме. Число жалоб пользователей выросло почти в два раза с начала апреля. Об этом сообщает SHOT. Даже без VPN устройства Apple быстро теряют заряд. В сервисных центрах предупредили, что всё дело в фоновой активности злополучного мессенджера.

Приложение пытается обновить данные, подгрузить сообщения и медиа, а также синхронизироваться с серверами. Мощности айфона уходят на попытки функционирования, как итог — аккумулятор нагревается и тратит весь свой заряд. За короткий срок ёмкость батареи может упасть на 4%. Некоторые пользователи даже отказываются от пользования гаджетами из-за перегрева аккумуляторов.

В сервисных центрах работники разводят руками и предлагают лишь заменить батарею. Для новых моделей iPhone цены варьируются в пределах 12–15 тысяч рублей. А для старых — от 2 до 10 тысяч. Мастера рекомендуют выключить уведомления и исключить фоновые загрузки Telegram в iOS.

Дуров: Telegram может уйти из Франции из-за требований доступа к сообщениям

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин напомнил, что Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией в вопросах борьбы с мошенничеством. Если пользователь становится жертвой обмана, эти сервисы не оказывают содействия в поимке злоумышленников и не блокируют их аккаунты.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar