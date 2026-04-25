Telegram «убивает» батареи iPhone россиян из-за фонового режима: что делать

Мессенджер Telegram стремительно разряжает батареи iPhone, работая в фоновом режиме. Число жалоб пользователей выросло почти в два раза с начала апреля. Об этом сообщает SHOT. Даже без VPN устройства Apple быстро теряют заряд. В сервисных центрах предупредили, что всё дело в фоновой активности злополучного мессенджера.

Приложение пытается обновить данные, подгрузить сообщения и медиа, а также синхронизироваться с серверами. Мощности айфона уходят на попытки функционирования, как итог — аккумулятор нагревается и тратит весь свой заряд. За короткий срок ёмкость батареи может упасть на 4%. Некоторые пользователи даже отказываются от пользования гаджетами из-за перегрева аккумуляторов.

В сервисных центрах работники разводят руками и предлагают лишь заменить батарею. Для новых моделей iPhone цены варьируются в пределах 12–15 тысяч рублей. А для старых — от 2 до 10 тысяч. Мастера рекомендуют выключить уведомления и исключить фоновые загрузки Telegram в iOS.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин напомнил, что Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией в вопросах борьбы с мошенничеством. Если пользователь становится жертвой обмана, эти сервисы не оказывают содействия в поимке злоумышленников и не блокируют их аккаунты.