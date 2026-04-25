Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 23:34

Дуров: Telegram может уйти из Франции из-за требований доступа к сообщениям

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Основатель Telegram Павел Дуров пригрозил возможным уходом мессенджера с французского рынка. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Как утверждает создатель платформы, за три с половиной месяца 2026 года во Франции произошёл 41 случай похищения обладателей криптокошельков. Причиной тому он назвал продажность местных чиновников, которые сбывают данные владельцев криптовалюты преступникам.

«Теперь то же государство также хочет получить идентификаторы и личные сообщения пользователей социальных сетей. Вот почему Telegram скорее предпочтёт уйти с французского рынка, чем предоставить коррумпированным чиновникам доступ к сообщениям», — заявил Дуров.

Павел Дуров выпустил песню про интернет под псевдонимом Дурикович
Ранее Павел Дуров сообщил, что получил повестку, оформленную на его имя. Документ пришёл на адрес в Санкт-Петербурге, где он был зарегистрирован около 20 лет назад. По словам предпринимателя, доставку осуществила «Почта России». Предприниматель сообщил, что в официальных бумагах он фигурирует под статусом «подозреваемый». Дуров, в свою очередь, с сарказмом отреагировал на это, назвав себя «виновным» в отстаивании принципов свободы слова и конфиденциальности переписки.

Виталий Приходько
