Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 09:19

Павел Дуров выпустил песню про интернет под псевдонимом Дурикович

Павел Дуров. Обложка © Telegram / Pavel Durov

Павел Дуров вспомнил молодость. Создатель мессенджера Telegram выложил в личном канале песню про интернет в стиле шансон. Он признался, что в «девяностых» любил писать музыку в специальных программах вроде и ныне популярной FruityLoops.

«Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом Дурикович», — добавил предприниматель.

Запретить всё, кроме ЛГБТ*: Павел Дуров публично высмеял двойные стандарты ЕС
Ранее основатель Павел Дуров заявил, что на адрес в Санкт-Петербурге, где он был зарегистрирован около 20 лет назад, пришла повестка. Точное назначение неизвестно, однако на конверте предприниматель фигурирует как «подозреваемый».

Матвей Константинов
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar