Павел Дуров выпустил песню про интернет под псевдонимом Дурикович

Павел Дуров вспомнил молодость. Создатель мессенджера Telegram выложил в личном канале песню про интернет в стиле шансон. Он признался, что в «девяностых» любил писать музыку в специальных программах вроде и ныне популярной FruityLoops.

«Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом Дурикович», — добавил предприниматель.

Ранее основатель Павел Дуров заявил, что на адрес в Санкт-Петербурге, где он был зарегистрирован около 20 лет назад, пришла повестка. Точное назначение неизвестно, однако на конверте предприниматель фигурирует как «подозреваемый».