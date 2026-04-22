Запретить все, кроме ЛГБТ*: Павел Дуров публично высмеял двойные стандарты ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Европейский союз за его требования к Венгрии по вопросу доступа детей к ЛГБТ*-контенту. Ситуацию он иронично прокомментировал в своём посте в соцсети X.

«ЕС желает оградить детей от соцсетей, но при этом открывает им доступ к ЛГБТ*-материалам? Вот это действительно изощреённый способ »обеспечить безопасность детей« в интернете», — заявил предприниматель.

Сообщение Дурова репостнул Илон Маск.

В Москве вынесли решение по делу американской студии Roblox Corporation, известной созданием одноимённой онлайн-платформы. Таганский районный суд признал компанию виновной по статье о пропаганде ЛГБТ* в интернете. Размер наказания составил 8 миллионов рублей.

