Павлу Дурову пришла повестка по месту проживания в Петербурге
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что получил повестку, оформленную на его имя. Документ пришёл на адрес в Санкт-Петербурге, где он был зарегистрирован около 20 лет назад. По словам предпринимателя, доставку осуществила «Почта России».
Павел Дуров сообщил о получении повестки на старый адрес. Фото © Telegram/ Pavel Durov
Предприниматель сообщил, что в официальных бумагах он фигурирует под статусом «подозреваемый». Дуров, в свою очередь, с сарказмом отреагировал на это, назвав себя «виновным» в отстаивании принципов свободы слова и конфиденциальности переписки.
Ранее Павел Дуров предрёк Франции ужасные утечки данных. Так он высказался о планах французских властей получить доступ к зашифрованным перепискам. Бизнесмен напомнил о недавней хакерской атаке на национальное агентство ANTS.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.