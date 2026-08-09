В России впервые возбудили уголовное дело против эскортницы из-за Telegram-канала с откровенными снимками. По данным Mash, 28-летнюю Регину Козубович подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов через интернет.

В России впервые возбудили дело против эскортницы за Telegram-канал с нюдсами. Фото © Telegram / Mash

Задержание Козубович произошло в середине июня. Сейчас женщина, предположительно, находится под подпиской о невыезде. До этого блогерка работала в эскорте и рекламировала интимные услуги на специализированных площадках. Час её сопровождения стоил 50 тысяч рублей, а ночь — до 300 тысяч.

Дополнительные услуги увеличивали итоговую сумму. За отдельную плату клиентам предлагались различные опции, а сама Козубович могла выезжать для работы в другие города и страны. Параллельно женщина завела закрытый Telegram-канал, где публиковала откровенные фотографии. Для подписчиков она также составила список желанных подарков общей стоимостью 24,5 млн рублей.

В перечне оказались PlayStation 5, фотоаппарат Canon, сумки Balmain и Dolce & Gabbana, часы Rolex Lady-Datejust, браслеты Cartier Love и Juste un Clou. Кроме того, блогерка хотела получить сертификаты Agent Provocateur на сумму до 500 тысяч рублей. Отдельным пунктом виш-листа значилось погашение ипотеки за квартиру в ЖК Jois. Стоимость жилья в этом комплексе начинается от 20 млн рублей. Теперь желания блогерки могут обернуться куда менее приятными последствиями. Ей, как утверждается, грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве вынесли приговор секс-блогерше и порноактрисе Соне Мармеладовой (Вершининой) по делу о распространении порнографии через интернет. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. На заседание девушка пришла подготовленной к любому исходу: с собой она принесла сумку с вещами на случай отправки в СИЗО.