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Регион
7 августа, 14:09

Любительницу голых прогулок Брагину из «Дома-2» отправили под домашний арест

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суд отправил под домашний арест бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, которая голой гуляла по Москве. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Анастасию Брагину отправили под домашний арест. Видео © Life.ru

Против 22-летней блогерши возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографических материалов. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Анастасия стала пятой фигуранткой подобных дел за последнее время. Ранее задерживали Диану Шурыгину, Настю Холод, их продюсера Людвига Кричкера и секс-блогершу Соню Мармеладову.

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Саму Брагину уже наказывали за хулиганство — за откровенные прогулки по Москве. Тогда ей дали 10 суток ареста и штраф 4 тысячи рублей. Девушка только вышла из спецприёмника, но свобода длилась недолго — у ворот её уже ждали оперативники.

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Наталья Афонина
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