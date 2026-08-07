Любительницу голых прогулок Брагину из «Дома-2» отправили под домашний арест
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Суд отправил под домашний арест бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, которая голой гуляла по Москве. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Анастасию Брагину отправили под домашний арест. Видео © Life.ru
Против 22-летней блогерши возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографических материалов. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Анастасия стала пятой фигуранткой подобных дел за последнее время. Ранее задерживали Диану Шурыгину, Настю Холод, их продюсера Людвига Кричкера и секс-блогершу Соню Мармеладову.
Саму Брагину уже наказывали за хулиганство — за откровенные прогулки по Москве. Тогда ей дали 10 суток ареста и штраф 4 тысячи рублей. Девушка только вышла из спецприёмника, но свобода длилась недолго — у ворот её уже ждали оперативники.
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