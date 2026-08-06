Диана Шурыгина в СИЗО нашла утешение в вере и молитвах

Скандальная блогерша Диана Шурыгина, находящаяся в СИЗО, в письмах бывшему жениху Святославу Гусеву рассказала, что начала посещать храм при каждой возможности. Об этом пишет Mash.

Письмо Дианы Шурыгиной из СИЗО. Фото © Telegram / Mash

По её словам, она подружилась с сокамерницами, отпустила обиды и старается жить настоящим. При этом Шурыгина пожаловалась на адвоката, который, по её мнению, ничего не делает, и на отсутствие передачек.

В письмах она призналась, что скучает по бывшему и хочет его увидеть, и что ей было хорошо и спокойно с ним. Диана также молится о свободе, о поездке на Бали и о том, чтобы ей наконец довезли передачку.

Напомним, против Шурыгиной (в замужестве — Шляниной) возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору) Причиной поводом послужили интимные видеозаписи, распространявшиеся в закрытых Telegram-каналах; Троицкий районный суд Москвы ранее заключил Шурыгину под домашний арест, но позже её перевели в СИЗО из-за нарушений.

Шурыгина — блогерша из Ульяновска, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Эта история вызвала огромный общественный резонанс, разделив аудиторию, а её фразы, например «на донышке», стали интернет-мемами. Впоследствии Шурыгина пыталась монетизировать хайп, записав музыкальный клип и запустив стримы, но со временем исчезла из медиаполя.