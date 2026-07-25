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25 июля, 15:14

Подруга Шурыгиной опровергла слухи о том, что её бросили родные в СИЗО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Подруга блогерши Дианы Шурыгиной, находящейся в СИЗО, Диана Бичарова в беседе с kp.ru опровергла слухи о том, что родные якобы не навещают девушку и бросили её. По её словам, информация не соответствует действительности.

«Я лично заказываю, и её сестра тоже. Так что всё у неё хорошо, хотя ситуация, конечно, очень серьёзная», — уточнила Бичарова. Она подчеркнула, что близкие и друзья регулярно передают Шурыгиной вещи и заказывают еду, поддерживая её.

Арестованная Шурыгина расхвалила тюремное меню и отказалась от передачек
Арестованная Шурыгина расхвалила тюремное меню и отказалась от передачек

Напомним, блогерша находится под стражей по уголовному делу. Соббдащлось, что Диана Шурыгина уже две недели находится в СИЗО без единого посещения и без передач от родственников, которые перестали выходить на связь, оставив её без поддержки. Единственный, кто проявил участие, — бывший жених Святослав Гусев, которому она в ответ на письмо передала список необходимых продуктов, включая чай, кофе, мёд, масло, сыры, колбасы и пюре, и он пообещал собрать передачу.

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Анастасия Никонорова
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