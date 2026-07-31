Порноблогер Мармеладова заплакала в суде, узнав, что её не разлучат с вибраторами и чокером

Порноактриса Соня Мармеладова заплакала в зале суда, когда слушала постановление о возврате ей её интимного арсенала. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший при оглашении вердикта.

Соня Мармеладова заплакала, когда узнала, что ей вернут чокер и вибраторы. Видео © Telegram / Baza

Среди возвращённого имущества значатся: имитирующий чокер кожаный ремешок с серебристой цепочкой, вибрационное устройство розового цвета, а также три предмета, визуально напоминающие фаллоимитаторы, бежевого, коричневого и телесного оттенков.

Помимо этого фигурантка получила обратно анальную пробку синего цвета и портупею чёрного цвета. Служители Фемиды постановили считать данные объекты возвращёнными по принадлежности.

Напомним, сегодня московский суд вынес приговор Соне Мармеладовой, назначив три года условно за распространение порнографии в Сети. Испытательный срок составил столько же, а в качестве дополнительных ограничений ей на три года запретили выходить в интернет и менять место жительства. Так что слёзы на её глазах можно объяснить и мягкостью приговора.