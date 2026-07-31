Блогершу и порноактрису Соню Мармеладову приговорили к 3 годам колонии условно

Суд в Москве приговорил секс-блогершу и порноактрису Соню Мармеладову (Вершинину) к трём годам лишения свободы условно за распространение порнографии в интернете. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Испытательный срок составит три года. На оглашение приговора девушка прибыла с сумкой, где лежали вещи на случай отправки в следственный изолятор.

Фигурантка полностью признала вину. В суде она заявила о раскаянии и просила назначить условное наказание.

Также суд постановил конфисковать 4,8 млн рублей и iPhone 16 Pro Max. Кроме того, порнозвезде запретили менять место жительства и администрировать сайты в течение трёх лет.

При этом вещи, изъятые во время обысков, ей возвратили. В перечне значатся чокер, наручники, вибратор, три фаллоимитатора и анальные пробки.

Ранее сообщалось, что против блогера Сони Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении порнографических материалов в Сети. По данным следствия, девушка наладила продажу откровенного контента в Telegram, заработав на платных подписках свыше 30 миллионов рублей.