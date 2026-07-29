Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 13:53

Без комментариев — и бегом: Соня Мармеладова разогнала журналистов после суда, где ей запросили реальный срок

Блогерша Соня Мармеладова отказалась от комментариев после суда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Блогерша Соня Мармеладова отказалась общаться с журналистами после прений сторон в суде. Прокурор запросил для неё 3,5 года по делу о распространении порнографии.

Блогерша Соня Мармеладова разогнала журналистов после прений в суде. Видео © Life.ru

После заседания девушка быстро покинула здание суда. На вопросы представителей СМИ она ответила фразой «Без комментариев».

Других заявлений от блогерши после завершения заседания не поступало.

Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии
Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии

Напомним, блогер Соня Мармеладова (Софья Вершинина) стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в интернете. По версии следствия, она организовала продажу интимного контента через Telegram и получила от подписок более 30 миллионов рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar