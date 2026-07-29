Без комментариев — и бегом: Соня Мармеладова разогнала журналистов после суда, где ей запросили реальный срок

Блогерша Соня Мармеладова отказалась общаться с журналистами после прений сторон в суде. Прокурор запросил для неё 3,5 года по делу о распространении порнографии.

Блогерша Соня Мармеладова разогнала журналистов после прений в суде. Видео © Life.ru

После заседания девушка быстро покинула здание суда. На вопросы представителей СМИ она ответила фразой «Без комментариев».

Других заявлений от блогерши после завершения заседания не поступало.

Напомним, блогер Соня Мармеладова (Софья Вершинина) стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в интернете. По версии следствия, она организовала продажу интимного контента через Telegram и получила от подписок более 30 миллионов рублей.