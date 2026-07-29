Прокурор запросил 3,5 года колонии для блогерши Сони Мармеладовой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofi.marmeladova
Прокурор попросил назначить 3 года и 6 месяцев лишения свободы секс-блогерше и порноактрисе Соне Мармеладовой по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. Девушка признала вину и попросила суд назначить ей условное наказание. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
В Мещанском суде Москвы прошли прения по делу Софьи Вершининой, известной под псевдонимом Соня Мармеладова. Следствие считает, что блогерша занималась созданием и распространением контента для взрослых через закрытые интернет-каналы. По версии обвинения, доход от продажи материалов 18+ превысил 30 миллионов рублей.
«Полностью раскаиваюсь. Прошу условный срок», — сказала она.
В последнем слове она попросила суд не назначать реальное лишение свободы. Защита также выступила за более мягкое наказание. Адвокат девушки попросил назначить условный срок, отметив, что его подзащитная занимается благотворительностью и переводила средства в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Окончательное решение по делу должен вынести суд.
Ранее стало известно, что Софья Вершинина, известная в интернете как Соня Мармеладова, стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографических материалов. До начала деятельности в интернете Вершинина зарабатывала на оказании интимных услуг, после чего создала систему продажи откровенных материалов в Telegram. Вершининой может грозить до шести лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии в интернете.
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