Прокурор запросил 3,5 года колонии для блогерши Сони Мармеладовой

Прокурор попросил назначить 3 года и 6 месяцев лишения свободы секс-блогерше и порноактрисе Соне Мармеладовой по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. Девушка признала вину и попросила суд назначить ей условное наказание. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

В Мещанском суде Москвы прошли прения по делу Софьи Вершининой, известной под псевдонимом Соня Мармеладова. Следствие считает, что блогерша занималась созданием и распространением контента для взрослых через закрытые интернет-каналы. По версии обвинения, доход от продажи материалов 18+ превысил 30 миллионов рублей.

«Полностью раскаиваюсь. Прошу условный срок», — сказала она.

В последнем слове она попросила суд не назначать реальное лишение свободы. Защита также выступила за более мягкое наказание. Адвокат девушки попросил назначить условный срок, отметив, что его подзащитная занимается благотворительностью и переводила средства в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Окончательное решение по делу должен вынести суд.