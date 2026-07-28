Депутаты предложили ввести в России моду на отказ от интернета из-за засилья эскортниц и онлифанщиц

Это недовоспитание, недостатки воспитания, с одной стороны. А с другой стороны — показатель уровня культуры или бескультурья в нашем обществе. До тех пор, пока у нас власть будет вести себя так неразборчиво и неуважительно по отношению к другой части молодёжи, воспитанной, культурной, для которой главное — образование, а не хайп с надутыми губами и оказанием эскортных услуг, до тех пор у нас и будет процветать такое позорное явление.