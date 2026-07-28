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28 июля, 11:29

Депутаты предложили ввести в России моду на отказ от интернета из-за засилья эскортниц и онлифанщиц

Депутат Романов предложил ввести моду на отказ от интернета из-за эскортниц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

28 июля стало известно о задержании секс-блогерши Сони Мармеладовой за продажу откровенного контента. Ранее по аналогичной статье фигурантами дел стали Диана Шурыгина, порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер. Как «отучить» молодёжь от ведения эскорт-каналов и интим-блогов, в беседе с Life.ru порассуждали депутаты Госдумы.

Нина Останина считает, что единственный способ борьбы с этим явлением — воспитание.

Это недовоспитание, недостатки воспитания, с одной стороны. А с другой стороны — показатель уровня культуры или бескультурья в нашем обществе. До тех пор, пока у нас власть будет вести себя так неразборчиво и неуважительно по отношению к другой части молодёжи, воспитанной, культурной, для которой главное — образование, а не хайп с надутыми губами и оказанием эскортных услуг, до тех пор у нас и будет процветать такое позорное явление.

Нина Останина

Депутат Госдумы

Это недовоспитание, недостатки воспитания, с одной стороны. А с другой стороны — показатель уровня культуры или бескультурья в нашем обществе. До тех пор, пока у нас власть будет вести себя так неразборчиво и неуважительно по отношению к другой части молодёжи, воспитанной, культурной, для которой главное — образование, а не хайп с надутыми губами и оказанием эскортных услуг, до тех пор у нас и будет процветать такое позорное явление.
Это недовоспитание, недостатки воспитания, с одной стороны. А с другой стороны — показатель уровня культуры или бескультурья в нашем обществе. До тех пор, пока у нас власть будет вести себя так неразборчиво и неуважительно по отношению к другой части молодёжи, воспитанной, культурной, для которой главное — образование, а не хайп с надутыми губами и оказанием эскортных услуг, до тех пор у нас и будет процветать такое позорное явление.

Михаил Романов и вовсе считает, что нужно вводить моду на отказ от интернета и гаджетов, делая упор на живое общение. А вот запретами ничего не добиться.

После обысков у Шурыгиной силовики готовят волну задержаний онлифанщиц
После обысков у Шурыгиной силовики готовят волну задержаний онлифанщиц

Когда мы что-то запрещаем, это, наоборот, получает популярность. Поэтому здесь важно создавать альтернативу — это повестка, прежде всего, живого общения, спорта, досуга. Наша задача — всё-таки делать на это упор. Чтобы детям просто некогда и неинтересно было всё это, развивать другие ценности у нашей молодёжи.

Михаил Романов

Депутат Госдумы

Когда мы что-то запрещаем, это, наоборот, получает популярность. Поэтому здесь важно создавать альтернативу — это повестка, прежде всего, живого общения, спорта, досуга. Наша задача — всё-таки делать на это упор. Чтобы детям просто некогда и неинтересно было всё это, развивать другие ценности у нашей молодёжи.
Когда мы что-то запрещаем, это, наоборот, получает популярность. Поэтому здесь важно создавать альтернативу — это повестка, прежде всего, живого общения, спорта, досуга. Наша задача — всё-таки делать на это упор. Чтобы детям просто некогда и неинтересно было всё это, развивать другие ценности у нашей молодёжи.
Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии
Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии

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Александра Вишнякова
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