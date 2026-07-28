Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии

Секс-блогерше Софье Вершининой, известной как Соня Мармеладова, может грозить до шести лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии. Об этом сообщает SHOT

По данным Telegram-канала, девушка продавала интимные материалы через собственный канал и закрытые чаты, доступ к которым пользователи получали после оплаты. Уголовное дело уже поступило в суд.

Напомним, 28 июля стало известно о задержании Сони Мармеладовой, она стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в интернете. За продажу откровенного контента она получила более 30 миллионов рублей. Средства проходили через ИП, зарегистрированное в октябре 2025-го для предоставления персональных услуг. Ранее по аналогичной статье фигурантами дел стали Диана Шурыгина, порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер.