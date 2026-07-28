«Порноимперия» на 30 миллионов: Задержана блогерша Соня Мармеладова

Блогер Софья Вершинина, известная под псевдонимом Соня Мармеладова, стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографии в интернете. Следствие утверждает, что за продажу откровенного контента она получила более 30 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Baza».

Поначалу она зарабатывала на жизнь проституцией с ценником 60 тысяч рублей за час, а позже создала «порноимперию» в онлайне. Вершинина организовала в Telegram систему продажи интимных материалов. Для привлечения аудитории она использовала открытый канал, где рекламировала закрытые чаты с платным доступом. После оплаты подписчики получали возможность просматривать фотографии и видеозаписи с участием блогерши. Правоохранители считают, что такая схема действовала как минимум с января 2024 года.

Одним из доказательств по делу стала контрольная закупка, пишет Baza. Сотрудники получили доступ к закрытому каналу, а проведённая экспертиза признала размещённые там материалы порнографическими. По данным следствия, общий доход от подписок превысил 30 миллионов рублей. На допросе Вершинина рассказала, что переехала в Москву в 2022 году и некоторое время жила в апартаментах в комплексе «Москва-Сити».

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. Блогершу обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору. В случае признания виновной ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Брагина получила административный штраф после инцидента в Москве. Поводом для разбирательства стало её поведение в отделе полиции. По данным суда, у блогерши заметили признаки возможного употребления запрещённых веществ, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование.