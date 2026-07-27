В Петербурге задержали извергов, растоптавших голубя ради хайпа

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей после публикации видео с жестоким обращением с голубем. Один из участников снял расправу над птицей и разместил запись в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

В Петербурге задержали блогера после убийства голубя ради видео. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Инцидент произошёл возле станции метро «Лиговский проспект». Как сообщает «Фонтанка», один из молодых людей затоптал живого голубя, пока его товарищ помогал снимать происходящее на камеру. После этого произошедшее привлекло внимание правоохранителей и общественности. Участник видео позже вышел в прямой эфир и попытался объяснить свои действия, заявив, что птицы якобы представляют опасность из-за возможного распространения инфекций.

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