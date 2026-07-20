Гулявшую голой по Москве экс-участницу «Дома-2» оштрафовали за наркотики
Бывшая участника «Дома-2» Анастасия Брагина, устроившая голую прогулку по Москве, оштрафована по административной статье об употреблении наркотиков. Соответствующее решение принял мировой судья района Покровское-Стрешнево. Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы, причиной законного требования стало поведение блогерши в отделе полиции: она имела признаки воздействия запрещённых веществ и отказалась от прохождения медосвидетельствования.
«У неё были нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица и отсутствовал запах алкоголя. Суд назначил Брагиной А.А. наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Анастасия Брагина устроила голую прогулку по Москве: бывшая участница «Дома-2» в обнажённом виде сначала прошлась по улице, а потом зашла в магазин продуктов. Всё это она снимала и выкладывала в социальные сети. Свою выходку треш-блогерша оправдывает «духовным путём» ради преодоления внутренних рамок и личностного роста. В тот же день Брагину задержали. Помимо штрафа за наркотики, её проверят по уголовной статье о развратных действиях.
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