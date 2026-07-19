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Регион
19 июля, 17:27

В Москве задержали экс-участницу «Дома-2», устроившую голую прогулку по району

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве задержали бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Анастасию Брагину, сообщили в столичном СК. 22-летняя уроженка Пермского края попалась на публикации видео, на котором она прогуливалась обнажённой в общественном месте.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Подробности о том, какая ответственность грозит блогерше, пока не сообщаются.

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Напомним, инцидент произошёл в первой половине дня на Волоколамском шоссе — девушка зашла в магазин нагишом, совершала покупки и записывала происходящее на камеру для своего телеграм-канала. По её словам, публичная обнажёнка — это «конкретный рост» над собой и «выход из рамок ограничений». Брагина не впервые шокирует подписчиков «голыми» фото и рассуждает о «духовном пути» без одежды.

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Александра Мышляева
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