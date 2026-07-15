В России предложили цензурировать голые манекены в магазинах

Российских предпринимателей могут начать штрафовать за размещение в торговых залах и витринах манекенов без одежды. Автором инициативы выступил политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов.

По его мнению, подобный визуальный ряд способен провоцировать у детей неудобные вопросы, к которым взрослые попросту не готовы. Это, как объяснил эксперт в комментарии «Абзацу», ведёт к преждевременной сексуализации и нарушает общепринятые нормы приличия, особенно если манекен стоит в откровенной позе или поблизости от школ и садов.

В качестве правовой базы Попов предложил опереться на действующий закон о защите детей от вредной информации. Он пояснил, что речь не идёт о разорительных санкциях.

По замыслу автора, наказание должно носить скорее профилактический характер. Сумму предлагается установить на уровне 50 тысяч рублей, чтобы не добивать малый бизнес, и без того испытывающий трудности.

Life.ru рассказывал, что с 1 декабря 2026 года в силу вступит обновлённый ГОСТ на парикмахерские услуги, который оставит детей младше 14 лет без обрезного маникюра, наращивания и гель-лака. Врач-терапевт пояснил, что детская ногтевая пластина ещё очень тонкая и мягкая, а агрессивная обработка кутикулы рискует травмировать зону роста, что впоследствии оборачивается ломкостью, деформацией или неправильным формированием ногтя.