Терапевт объяснил, почему детям до 14 лет запретят делать маникюр и наращивание

С 1 декабря 2026 года в России начнёт действовать обновлённый ГОСТ на парикмахерские услуги, который запретит ряд бьюти-процедур для детей младше 14 лет. Им нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком.

Врач-терапевт Евгений Тарасов объяснил, что у детей ногтевая пластина тонкая и мягкая, поэтому агрессивная обработка кутикулы может повредить зону роста ногтя и привести к ломкости, деформации или неправильному росту.

По словам специалиста, гель-лаки и материалы для наращивания создают на ногте плотное покрытие, которое у детей может вызвать дистрофию пластины. Ногти становятся сухими, начинают расслаиваться и могут желтеть.

Он также предупредил о риске травм и инфекций при длинных наращённых ногтях. Кроме того, химические компоненты материалов способны вызвать аллергию, поскольку детская иммунная система сильнее реагирует на раздражители.

«Компоненты гель-лаков могут спровоцировать сильную контактную аллергию. Реакция проявляется не только зудом кожи вокруг ногтя, но и респираторными симптомами из-за вдыхания паров гель-лаков», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Роскачество утвердило ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Он устанавливает стандарт качества и безопасности, классификацию и технические условия проведения процедур.