Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 10:41

Терапевт объяснил, почему детям до 14 лет запретят делать маникюр и наращивание

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

С 1 декабря 2026 года в России начнёт действовать обновлённый ГОСТ на парикмахерские услуги, который запретит ряд бьюти-процедур для детей младше 14 лет. Им нельзя будет делать обрезной маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком.

Врач-терапевт Евгений Тарасов объяснил, что у детей ногтевая пластина тонкая и мягкая, поэтому агрессивная обработка кутикулы может повредить зону роста ногтя и привести к ломкости, деформации или неправильному росту.

Худший цвет маникюра для женщин за 50 лет: почему красный больше не в моде и чем его заменить
Худший цвет маникюра для женщин за 50 лет: почему красный больше не в моде и чем его заменить

По словам специалиста, гель-лаки и материалы для наращивания создают на ногте плотное покрытие, которое у детей может вызвать дистрофию пластины. Ногти становятся сухими, начинают расслаиваться и могут желтеть.

Он также предупредил о риске травм и инфекций при длинных наращённых ногтях. Кроме того, химические компоненты материалов способны вызвать аллергию, поскольку детская иммунная система сильнее реагирует на раздражители.

«Компоненты гель-лаков могут спровоцировать сильную контактную аллергию. Реакция проявляется не только зудом кожи вокруг ногтя, но и респираторными симптомами из-за вдыхания паров гель-лаков», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Россиян предупредили, чем грозит посещение бассейнов под открытым небом
Россиян предупредили, чем грозит посещение бассейнов под открытым небом

Напомним, ранее Роскачество утвердило ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Он устанавливает стандарт качества и безопасности, классификацию и технические условия проведения процедур.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar