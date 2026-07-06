Россиян предупредили, чем грозит посещение бассейнов под открытым небом

Вода в открытых общественных бассейнах не бывает полностью стерильной, даже если её регулярно хлорируют. С ней контактирует большое количество людей, туда попадают пыль, дождь, насекомые и птицы, предупредил врач Дмитрий Галеев.

По его словам, основные риски связаны с грибковыми инфекциями стоп и ногтей, которые хорошо сохраняются на влажных поверхностях вокруг бассейна. Также там можно столкнуться с бактериальным конъюнктивитом или кишечной инфекцией.

Особенно осторожными нужно быть людям с царапинами, открытыми ранами, послеоперационными швами и кожными заболеваниями. Хлор убивает не все бактерии и не сразу, поэтому повреждённая кожа становится входом для инфекции.

Для здорового человека бассейн обычно безопасен, если соблюдать простые правила: принимать душ до и после купания, ходить в резиновых тапочках и пользоваться очками для защиты глаз. Также стоит проверять, публикует ли бассейн результаты анализов воды.

«Если после посещения появилось раздражение кожи, зуд, покраснение глаз или расстройство желудка — это повод обратиться к врачу, а не ждать, пока пройдёт само», — резюмировал собеседник РИАМО.

Кстати, летом крайне важно не использовать мокрый купальник вместо нижнего белья. Одежда для бассейна и пляжа не предназначена для того, чтобы проводить в ней весь день.