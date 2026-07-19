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19 июля, 14:49

Звезда «Дома-2» прошлась голой по Москве и назвала это «ростом» над собой

Обложка © Telegram / Анастасия Брагина

Обложка © Telegram / Анастасия Брагина

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Брагина устроила скандальную прогулку по Москве без одежды. Кадры с улиц и заведений города она публиковала в своём телеграм-канале. По её словам, публичная обнажёнка без стеснений — это «конкретный рост» над собой.

Блогерша прошлась голой по Москве. Видео © Telegram / Анастасия Брагина

«Я ощущаю себя голой точно также, как в одежде. И единственное, что мне мешает — это голоса других людей», — сказала Брагина.

22-летняя блогерша показала на видео, как зашла в магазин и даже сделала покупки, а потом под чей-то свист дошла до дома. Бывшая участница телестройки уверена, что смогла «выйти из рамок ограничений». Для неё это не первый подобный перформанс. Брагина постоянно шокирует подписчиков «голыми» фото и несёт в массы свои убеждения про «духовный путь» без одежды.

Даже видавшие виды фанаты «Дома-2», уже привыкшие и не к такому чудачеству, предложили девушке прикрыться и задались вопросом, а точно ли на волне хайпа их любимица не нарушила закон. Ведь на улицах Брагина встречала и детей. А вообще есть такое психическое расстройство — эксгибиционизм называется, напомнили подписчики.

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Татьяна Миссуми
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