Ивлеева заявила, что не подвела итог «голой вечеринки»: Жизнь есть жизнь

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что не подвела итог скандала, связанного с так называемой «голой вечеринкой», которая прошла в Москве в конце 2023 года. В своём телеграм‑канале она рассказала, что не видит в этом событии какой‑то особой морали или урока для других.

«А итог [«голой вечеринки»] такой, что жизнь просто есть жизнь. Нет никакого итога, нет никакого совета, потому что с кем‑то может случиться, а с кем‑то — не случиться», — заявила Ивлеева.

По её словам, попытки извлечь универсальный вывод из произошедшего не имеют смысла: каждый человек ведёт свою жизнь и принимает собственные решения.

Напомним, в конце 2023 года в медиапространстве широко обсуждалась так называемая «голая вечеринка» в Москве с участием известных блогеров и звёзд интернет‑сцены. На мероприятии присутствовали люди, многие из которых были частично или полностью обнажены, что вызвало бурную реакцию публики и СМИ. О событии до сих про вспоминают, так, ранее Тимур Родригез заявил, что хочет свадьбу в стиле «голой вечеринки».