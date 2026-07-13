Избиения с младенцем на руках и тысячи просмотров: СК призвали наказать треш-стримеров из Великих Лук

Депутат Государственной думы Ксения Горячева инициировала разбирательство в отношении создателей треш-контента из Великих Лук. С соответствующим запросом она обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, о чём рассказала в своём телеграм-канале.

Поводом для вмешательства парламентария стали многочисленные обращения граждан. Они прислали ей видеозаписи, на которых мужчина оскорбляет и избивает супругу, причём зачастую та держит на руках грудного малыша.

В других роликах тот же персонаж рассуждает о связях с несовершеннолетними девушками и выстраивает вокруг этого целый образ. Несмотря на неоднократные блокировки аккаунта из-за жалоб, страница появляется вновь и стремительно набирает аудиторию.

Ранее местные жители уже сигнализировали в правоохранительные органы. Однако проведённая полицией проверка не нашла состава преступления, а видео были признаны постановочными.

Горячева в ответ напомнила о принятом в 2024 году законе, запрещающем треш-стримы. По её словам, документ вводился именно для того, чтобы демонстрация жестокости перестала быть способом заработка, а отговорки про инсценировку не позволяли уходить от ответственности. Депутат просит главу СК дать правовую оценку всем опубликованным фактам и убедиться, что женщине и ребёнку ничто не угрожает.

Ранее в Уссурийске впервые составили неофициальный перечень нежелательных персон, куда попали треш-стримеры Иришка Чики-Пики и Олег Монгол. Причиной послужило их выступление в одном из городских клубов, спровоцировавшее волну негодования среди местных жителей, которые усмотрели в шоу пропаганду асоциальных моделей поведения и искажение нравственных ориентиров. Ситуация дошла до кабинетов чиновников: с блогерами провели беседу глава округа Магомед Терчиев, сотрудники прокуратуры и полиции, а также заместители по культуре и правовым вопросам. По сведениям устроителей, гонорар Чики-Пики достиг 250 тысяч рублей, а Монгол получил от 200 до 300 тысяч.