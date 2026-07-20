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Регион
20 июля, 10:12

В отношении экс-участницы «Дома-2» начали проверку после «дефиле» голышом по Москве

Против блогерши, гулявшей голой по Москве, начали доследственную проверку

Анастасия Брагина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bragina_anastasiaa1

Анастасия Брагина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bragina_anastasiaa1

В отношении треш-блогерши и бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной начали доследственную проверку по статье о развратных действиях. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (Развратные действия)», пишет агентство.

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Напомним, накануне днём треш-блогерша явилась в обнажённом виде в магазин на Волоколамском шоссе, разгуливала между витринами и снимала всё это на телефон для своего телеграм-канала. Свою выходку девушка оправдывает «духовным путём», называя публичную наготу шагом к преодолению внутренних рамок и личностному росту. В тот же день стало известно, что её задержали.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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