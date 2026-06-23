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Регион
23 июня, 10:08

После обысков у Шурыгиной силовики готовят волну задержаний онлифанщиц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Российские правоохранительные органы могут расширить проверки в отношении создателей контента для взрослых. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным публикаций, внимание следствия сосредоточено на моделях, размещавших материалы на зарубежных платформах с возрастными ограничениями. Сейчас изучаются аккаунты блогеров на предмет возможных нарушений законодательства.

Официальных заявлений о начале масштабной кампании проверок на федеральном уровне на данный момент не поступало.

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Напомним, в Москве задержана 24-летняя Анастасия Овсянникова (Настя Холод), снимавшая ЛГБТ*-контент с Дианой Шурыгиной, по обвинению в незаконном изготовлении порнографии, ей избрали домашний арест. Вместе с ней по делу проходит гражданин Германии Людвиг Кричкер, который называл себя нацистом во время стендап-выступлений.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Дарья Денисова
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