Экс-участницу «Дома-2» Брагину могут посадить за порнографию после голого променада по Москве

Против экс-участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

22-летняя блогерша только покинула спецприёмник, где отбывала административный арест. Свобода продлилась не больше десяти секунд: прямо у ворот учреждения её встретили оперативники.

Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Брагиной просят назначить содержание под стражей в СИЗО. Максимальное наказание по вменяемой статье достигает шести лет лишения свободы.

Девушка стала пятой фигуранткой подобных разбирательств за последние месяцы. Ранее в поле зрения правоохранителей попали порномодели Диана Шурыгина и Настя Холод, их продюсер Людвиг Кричкер, а также секс-блогер Соня Мармеладова.

До этого Брагина уже привлекалась к ответственности за хулиганство. За откровенный променад по столичным улицам на неё составили протокол. Тогда суд назначил экс-участнице телепроекта наказание в виде 10 суток ареста и штрафа в 4 тысячи рублей.