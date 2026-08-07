Экс-участницу «Дома-2» Брагину могут посадить за порнографию после голого променада по Москве
SHOT: Гулявшей голой экс-участнице «Дома-2» Брагиной грозит срок за порнографию
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Против экс-участницы «Дома-2» Анастасии Брагиной возбудили уголовное дело об изготовлении и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
22-летняя блогерша только покинула спецприёмник, где отбывала административный арест. Свобода продлилась не больше десяти секунд: прямо у ворот учреждения её встретили оперативники.
Следствие уже обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Брагиной просят назначить содержание под стражей в СИЗО. Максимальное наказание по вменяемой статье достигает шести лет лишения свободы.
Девушка стала пятой фигуранткой подобных разбирательств за последние месяцы. Ранее в поле зрения правоохранителей попали порномодели Диана Шурыгина и Настя Холод, их продюсер Людвиг Кричкер, а также секс-блогер Соня Мармеладова.
До этого Брагина уже привлекалась к ответственности за хулиганство. За откровенный променад по столичным улицам на неё составили протокол. Тогда суд назначил экс-участнице телепроекта наказание в виде 10 суток ареста и штрафа в 4 тысячи рублей.
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