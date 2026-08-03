Гулявшую голой экс-участницу «Дома-2» задержали после выхода из спецприёмника

Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, устроившую голую прогулку по Москве, снова задержали прямо на выходе из спецприёмника. На свободе она пробыла ровно 10 секунд. Об этом сообщает SHOT.

Брагина сегодня вечером вышла из спецприёмника. К блогерше сразу подошли двое силовиков, сказали: «Вы задержаны!» — и отвели в машину. Предварительно, её повезли в отделение. Брагина успела только крикнуть: «Подождите!». Точные причины задержания пока неизвестны.

В камере блогерша провела ровно две недели. До этого суд признал её виновной в мелком хулиганстве и помимо административного ареста назначил штраф в размере четырёх тысяч рублей.