Гулявшую голой экс-участницу «Дома-2» задержали после выхода из спецприёмника
Анастасия Брагина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bragina_anastasiaa1
Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, устроившую голую прогулку по Москве, снова задержали прямо на выходе из спецприёмника. На свободе она пробыла ровно 10 секунд. Об этом сообщает SHOT.
Брагина сегодня вечером вышла из спецприёмника. К блогерше сразу подошли двое силовиков, сказали: «Вы задержаны!» — и отвели в машину. Предварительно, её повезли в отделение. Брагина успела только крикнуть: «Подождите!». Точные причины задержания пока неизвестны.
В камере блогерша провела ровно две недели. До этого суд признал её виновной в мелком хулиганстве и помимо административного ареста назначил штраф в размере четырёх тысяч рублей.
Напомним, экс-участница реалити-шоу устроила голый перформанс в магазине на Волоколамском шоссе, снимая свои покупки на камеру для личного телеграм-канала. Девушка заявила, что публичное обнажение является для неё «конкретным ростом» над собой и выходом за рамки ограничений. Её действия были пресечены правоохранителями, а сама Брагина была задержана за нарушение общественного порядка. Вместе с тем мировой судья района Покровское-Стрешнево оштрафовал Брагину за употребление наркотиков. Основанием для административного наказания стало её поведение в отделе полиции.
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