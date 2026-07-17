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17 июля, 09:41

Партнёрам Шурыгиной по порнобизнесу продлили арест до 19 августа

Порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер. Обложка © VK / Anastasia Kholod, © Youtube / LUDWIG LIVE

Порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер. Обложка © VK / Anastasia Kholod, © Youtube / LUDWIG LIVE

Порноактрисе Насте Холод и продюсеру Людвигу Кричкеру продлили домашний арест до 19 августа. Данную информацию передаёт Telegram-канал SHOT.

Обоих фигурантов задержали в рамках дела Дианы Шурыгиной. Холод, чьё настоящее имя Анастасия Овсянникова, снималась вместе с Шурыгиной в откровенных видеороликах. Кричкер, имеющий немецкое гражданство, занимался организацией съёмок и помогал девушкам готовить бумаги для жизни в Европе.

Сейчас все трое проходят обвиняемыми по статье об изготовлении и распространении порнографических материалов в составе группы лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Арестованная Шурыгина расхвалила тюремное меню и отказалась от передачек

Напомним, что аналогичные меры коснулись и самой Дианы Шурыгиной. Троицкий районный суд Москвы оставил под стражей до 19 августа. Ходатайство следствия о продлении меры пресечения было удовлетворено в полном объёме. Однако в отличие от своих партнёров она будет содержаться в СИЗО-6 «Печатники», поскольку она нарушила условия домашнего ареста, пользуясь телефоном. Как стало известно SHOT, сокамерницы опознали скандальную блогершу и поручили ей мыть полы и санузлы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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