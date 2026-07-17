Партнёрам Шурыгиной по порнобизнесу продлили арест до 19 августа

Порноактрисе Насте Холод и продюсеру Людвигу Кричкеру продлили домашний арест до 19 августа. Данную информацию передаёт Telegram-канал SHOT.

Обоих фигурантов задержали в рамках дела Дианы Шурыгиной. Холод, чьё настоящее имя Анастасия Овсянникова, снималась вместе с Шурыгиной в откровенных видеороликах. Кричкер, имеющий немецкое гражданство, занимался организацией съёмок и помогал девушкам готовить бумаги для жизни в Европе.

Сейчас все трое проходят обвиняемыми по статье об изготовлении и распространении порнографических материалов в составе группы лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы.