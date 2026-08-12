Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14,6 млн рублей за неудаление контента

Таганский районный суд Москвы назначил Telegram штраф в размере 14,6 млн рублей. Мессенджер признали виновным по статье 13.41 КоАП РФ. Она подразумевает наказание за отказ ограничить доступ к материалам, которые должны быть заблокированы на территории России.

Причиной для разбирательства стали три административных протокола. В них указано, что платформа не удалила сведения о зацеперах и ответы на ЕГЭ, а также контент, связанный с экстремистскими объединениями.

Сумма взыскания сложилась из санкций по каждому из трёх дел. Общий размер выплаты составил 14,6 млн рублей.

Другие подробности о процессуальных моментах в материалах дела пока не раскрываются. Решение суда в законную силу ещё не вступило.

Ранее жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram. По данным ведомства, мужчина неоднократно размещал в мессенджере призывы к насилию в отношении людей определённой национальности.