Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

По данным ведомства, мужчина неоднократно размещал в мессенджере призывы к насилию в отношении людей определённой национальности. Сотрудники ФСБ установили автора публикаций и задержали его. Следствие квалифицировало действия мужчины по части 2 статьи 280 УК России. Она предусматривает ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.

Ранее суд приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в участии в террористической организации, содействии её деятельности и публичном оправдании терроризма. Суд также установил его причастность к реабилитации нацизма в интернете. По данным следствия, с 2023 года осуждённый состоял в запрещённом националистическом объединении и более года управлял каналом в мессенджере. Там он публиковал материалы об организации и призывал подписчиков вступать в её ряды. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.