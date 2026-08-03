Иностранец снял атаку БПЛА в Рязани и попал под штраф до 1 млн рублей

В Рязани задержали иностранца, который снял на мобильный телефон ночную атаку и взрыв украинского беспилотника. О нарушителе рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В Рязани установили личность иностранца, снявшего атаку БПЛА на видео. Видео © VK / УМВД России по Рязанской области

Выяснилось, что 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья проживает в городе временно. Ночью 29 июля 2026 года он вёл съёмку прямо из окна своей квартиры. Оперативники доставили мужчину в отдел полиции, где тот полностью признал вину.

«Решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности в соответствии со ст. 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает административный штраф в размере до 1 млн. рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в регионе запрещено снимать и публиковать в интернете действия беспилотников, работу средств противодействия им, места дислокации военных, объекты ПВО и РЭБ, а также военкоматы и критически важные сооружения.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске полиция задержала 33-летнего мужчину, выложившего в интернет видео с последствиями атаки беспилотника на промышленное предприятие. Автора публикации вычислили сотрудники центра по противодействию экстремизму. Задержанный пояснил, что во время налёта находился на территории объекта, заснял увиденное на телефон и сразу отправил запись в общедоступный чат одного из мессенджеров, позже удалив публикацию.