Житель Нижнекамска задержан за видео последствий удара БПЛА

В Татарстане полиция задержала 33-летнего жителя Нижнекамска, опубликовавшего видео последствий атаки беспилотника. Данную информацию передало МВД по республике.

В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео последствий атаки БПЛА. Видео © VK / МВД по Республике Татарстан

Мужчину вычислили сотрудники центра по противодействию экстремизму. Он разместил в общедоступном чате одного из мессенджеров кадры, на которых видны результаты налёта БПЛА на промышленное предприятие. Задержанный пояснил, что в момент происшествия находился на территории объекта, снял увиденное на камеру и сразу выложил запись в интернет-сообщество. Позже он удалил публикацию.

В отношении гражданина вынесено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона. В ведомстве напомнили, что его действия противоречат указу главы Татарстана. Документ запрещает распространять в СМИ, интернете, социальных сетях и мессенджерах любую информацию, связанную с деятельностью беспилотных воздушных судов. Сам задержанный принёс извинения и призвал других граждан не повторять подобных ошибок.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пресекли деятельность группы подростков, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Несовершеннолетние на протяжении трёх месяцев вели разведку на крышах высоток, что впоследствии облегчило удар беспилотника по жилому кварталу. Обучение и координация юных агентов велись дистанционно. Проникая на плоские кровли, школьники делали панорамные снимки и видеозаписи городской застройки, исправно получая за собранную информацию денежные переводы.