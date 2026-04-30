В Екатеринбурге поймали подростков, помогавших ВСУ наводить дроны

В Екатеринбурге силовики задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Подростки, по данным источника, более трёх месяцев собирали панорамные снимки крыш высотных зданий, которые затем помогли при атаке на жилой дом в ночь на 25 апреля.

Группу подростков-руферов задержали в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Mash

Как пишет Telegram-канал Mash, обучали юных лазутчиков дистанционно. Школьники проникали на плоские кровли и фиксировали виды города на фото и видео. За это они получали денежное вознаграждение.

Одну из групп задержали росгвардейцы. В изъятых телефонах нашли десятки отснятых объектов, отправленных кураторам. На основе собранных материалов, полагает следствие, была создана 3D-модель городского рельефа, которую затем загрузили в автопилот дрона. Это позволяло управляемому дистанционно БПЛА ориентироваться даже при потере связи со спутниками.

Эксперты указывают: обычно школьников используют как «топографов» — дети могут свободно появляться на крышах, не вызывая подозрения. Однако на этот раз их вычислили системно.

Возраст задержанных не достиг 16 лет, так что уголовной ответственности они, скорее всего, не понесут. Но их родителям может грозить крупный штраф. Злоумышленников, вербовавших детей через соцсети, ищут.

Атака на Екатеринбург стала одним из самых резонансных эпизодов последних дней. Сейчас специалисты оценивают состояние повреждённого дома и решают, когда люди смогут вернуться в квартиры.