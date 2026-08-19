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Регион
19 августа, 11:24

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона за неудаление информации

Логотип Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Логотип Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Мессенджер Telegram оштрафован на 3,8 миллиона рублей по административной статье о неудалении информации, решение принял Таганский районный суд. Об этом рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

«Таганский районный суд <...> признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

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Telegram подал заявку на создание собственной доменной зоны .gram

Накануне Telegram уже получал штраф за неудаление информации. В тот раз мессенджер также оштрафовали на 3,8 миллиона рублей.

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Матвей Константинов
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