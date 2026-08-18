Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление информации

Таганский районный суд Москвы привлёк Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Компанию признали виновной в неудалении информации — ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Размер штрафа составил 3,8 млн рублей. Подробности нарушения, за которое назначено наказание, в сообщении суда не приводятся.

Ранее Таганский суд Москвы уже штрафовал Telegram на 14,6 млн рублей по трём административным делам. Поводом стало неудаление материалов, которые подлежали блокировке в России, в том числе сведений о зацепинге, ответов на ЕГЭ и контента, связанного с экстремистскими объединениями.