В Йемене объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами

Международно признанные власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию для противодействия движению «Ансар Аллах». Решение одобрил парламент страны по запросу председателя Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими.

Согласно постановлению, мобилизация вводится для защиты мирного населения, республиканского строя, суверенитета и территориальной целостности Йемена. Мера вступает в силу с момента объявления и будет действовать до тех пор, пока не исчезнут обстоятельства, ставшие причиной её введения.

Парламент также призвал политические силы страны отложить внутренние разногласия и координировать действия с аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Власти Йемена связывают решение с продолжающимся наступлением хуситов и их атаками на саудовскую территорию.

За два дня до решения парламента аль-Алими уже призвал жителей страны к всеобщей мобилизации и вступлению в правительственные силы через официальные каналы. Одновременно он пообещал амнистию участникам хуситского движения, которые сложат оружие и перейдут на сторону международно признанных властей.

Ранее Life.ru сообщал, что призыв к мобилизации прозвучал на фоне серьёзного продвижения хуситов на западном побережье Йемена. В сентябре формирования «Ансар Аллах» заняли порт Моха, остров Перим и ряд других районов у Баб-эль-Мандебского пролива, усилив давление на силы международно признанного правительства. Одновременно обострилось противостояние с Саудовской Аравией: хуситы заявляли о ракетных и беспилотных ударах по объектам королевства, а саудовская коалиция сообщала о перехвате части целей.