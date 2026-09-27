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Регион
Опубликовано 27 сентября, 14:01

Школы в столице Саудовской Аравии перевели на удалёнку после атак хуситов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Школы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде временно перевели на дистанционное обучение после сообщений об атаках со стороны хуситов. Об этом сообщает агентство AFP.

Родители школьников получили уведомления о переходе на удалённый формат 27 сентября. Учебные заведения должны оставаться закрытыми в течение всей недели.

«Нас только что проинформировали власти Саудовской Аравии о том, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю», — говорится в сообщениях, с которыми ознакомилось агентство.

Решение приняли на фоне сообщений о попытках атак на территорию королевства. Накануне коалиция, участвующая в операции против хуситов в Йемене, заявила о перехвате беспилотников и баллистических ракет, направленных в сторону Саудовской Аравии.

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Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об ударах по военным объектам Саудовской Аравии. Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что целями стали командные пункты, центры управления, склады вооружения и места сосредоточения военнослужащих в районе Эт-Таваль.

Новый виток противостояния между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами стал самым серьёзным после установившегося в 2022 году относительного затишья. В сентябре 2026 года хуситы активизировали наступление против поддерживаемых Эр-Риядом сил в Йемене и начали массированные ракетные и беспилотные атаки на территорию королевства, включая нефтяные и другие инфраструктурные объекты. 8 сентября при ударах по югу Саудовской Аравии, по данным саудовской стороны, пострадали 73 человека, а 19 сентября силы ПВО перехватили баллистическую ракету, летевшую в сторону Эр-Рияда. Параллельно хуситы расширили контролируемую территорию в районе стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.

Саудовская коалиция в ответ возобновила интенсивные удары по объектам хуситов в Йемене. 26 сентября Эр-Рияд сообщил о перехвате ещё двух беспилотников, направлявшихся к столице, и двух баллистических ракет, целью которых был Хамис-Мушайт. Таким образом, фактически свёрнут период относительного спокойствия, продолжавшийся после перемирия 2022 года, а боевые действия вновь распространились как на территорию Йемена, так и на Саудовскую Аравию.

Главные события международных конфликтов и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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