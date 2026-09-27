Школы в столице Саудовской Аравии перевели на удалёнку после атак хуситов

Школы в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде временно перевели на дистанционное обучение после сообщений об атаках со стороны хуситов. Об этом сообщает агентство AFP.

Родители школьников получили уведомления о переходе на удалённый формат 27 сентября. Учебные заведения должны оставаться закрытыми в течение всей недели.

«Нас только что проинформировали власти Саудовской Аравии о том, что школы должны оставаться закрытыми всю неделю», — говорится в сообщениях, с которыми ознакомилось агентство.

Решение приняли на фоне сообщений о попытках атак на территорию королевства. Накануне коалиция, участвующая в операции против хуситов в Йемене, заявила о перехвате беспилотников и баллистических ракет, направленных в сторону Саудовской Аравии.

Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили об ударах по военным объектам Саудовской Аравии. Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что целями стали командные пункты, центры управления, склады вооружения и места сосредоточения военнослужащих в районе Эт-Таваль.

Новый виток противостояния между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами стал самым серьёзным после установившегося в 2022 году относительного затишья. В сентябре 2026 года хуситы активизировали наступление против поддерживаемых Эр-Риядом сил в Йемене и начали массированные ракетные и беспилотные атаки на территорию королевства, включая нефтяные и другие инфраструктурные объекты. 8 сентября при ударах по югу Саудовской Аравии, по данным саудовской стороны, пострадали 73 человека, а 19 сентября силы ПВО перехватили баллистическую ракету, летевшую в сторону Эр-Рияда. Параллельно хуситы расширили контролируемую территорию в районе стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.

Саудовская коалиция в ответ возобновила интенсивные удары по объектам хуситов в Йемене. 26 сентября Эр-Рияд сообщил о перехвате ещё двух беспилотников, направлявшихся к столице, и двух баллистических ракет, целью которых был Хамис-Мушайт. Таким образом, фактически свёрнут период относительного спокойствия, продолжавшийся после перемирия 2022 года, а боевые действия вновь распространились как на территорию Йемена, так и на Саудовскую Аравию.