Иран предложил помощь в конфликте Саудовской Аравии и хуситов

Иран может оказать помощь в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, происходящее в Йемене напрямую не связано с Тегераном. При этом Иран, отметил глава государства, поддерживает тех, кто сталкивается с притеснениями. Пезешкиан также заявил, что Саудовская Аравия способна сыграть важную роль в процессе сближения исламских стран.

«Мы можем помочь в решении конфликта между Саудовской Аравией и Йеменом и не будем поджигателями войны», — сказал он.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией долгое время оставались напряжёнными из-за разногласий по вопросам региональной безопасности и конфликтов на Ближнем Востоке. В последние годы стороны начали восстанавливать дипломатические контакты при посредничестве Китая.

Ранее Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров. По его словам, с медицинской точки зрения у Хаменеи сейчас нет проблем со здоровьем. Иранский президент также сообщил, что лично встречался с ним дважды.