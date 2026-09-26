Либо летают все, либо никто: Иран пригрозил закрыть небо Ближнего Востока

Иран пригрозил нарушить авиасообщение на всём Ближнем Востоке, если соседние государства продолжат ограничивать работу его перевозчиков. Такое предупреждение опубликовал в соцсети X советник верховного лидера страны Мохаммад Мохбер на фоне американских санкций.

Поводом для заявления стали решения Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов приостановить обслуживание рейсов иранских авиакомпаний. Эти меры последовали за усилением давления Вашингтона на авиационный сектор Исламской Республики.

«Полёты в регионе либо открыты для всех, либо ни для кого. Если Ирану ограничат возможность полетов и доступ к услугам аэропортов, то ни одна страна в регионе также не будет иметь такой возможности», — написал Мохбер.

Советник также предупредил соседние государства о последствиях присоединения к американским ограничениям. При этом он не уточнил, каким именно способом Тегеран намерен помешать воздушному сообщению других стран.

Решения об ограничении иранских рейсов уже затронули аэропорты Ирака и ОАЭ. В результате перевозчики столкнулись с дополнительными трудностями при выполнении международных полётов.

Ранее Life.ru сообщал об угрозе США остановить международные рейсы иранских авиакомпаний с 23 сентября. Глава американского Минфина Скотт Бессент предупредил, что иностранные компании, продолжающие заправлять и обслуживать самолёты Исламской Республики, рискуют лишиться доступа к долларовой системе. Вашингтон также пригрозил ограничениями партнёрам, продающим билеты на рейсы иранских перевозчиков.