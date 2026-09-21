США пригрозили остановить полёты иранских авиакомпаний с 23 сентября

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассчитывает с 23 сентября фактически остановить работу иранских авиакомпаний по всему миру. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

По словам Бессента, американские санкции затронут компании, которые обеспечивают иранским перевозчикам обслуживание в аэропортах.

«Все иранские авиакомпании 23 сентября прекратят полёты по всему миру», — заявил глава Минфина США.

Он уточнил, что перевозчикам могут перестать предоставлять топливо и услуги наземного обслуживания. Кроме того, продажа билетов на рейсы иранских авиакомпаний также окажется под запретом для партнёров, опасающихся американских ограничений.

«Если они садятся, им нельзя будет предоставить топливо, нельзя оказывать услуги по посадке, нельзя продавать билеты. Или же вы будете исключены из долларовой системы», — сказал Бессент.

Министр добавил, что американские власти знают, какие компании продолжают работать с иранскими авиаперевозчиками.

Заявление прозвучало на фоне усиления давления Вашингтона на Тегеран. 20 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Бессент ранее говорил, что американский лидер обращается к мировым руководителям с просьбой прекратить любое взаимодействие с Исламской Республикой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бессент пригрозил странам и организациям выходом из долларовой системы за связи с Ираном. Тогда министр заявил, что Вашингтон считает такое предупреждение обоснованным. Новый этап давления на Тегеран он назвал «экономическим днём Д».