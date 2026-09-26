Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана Хаменеи полностью здоров

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров, заявил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

По словам Пезешкиана, с медицинской точки зрения у Хаменеи сейчас нет проблем со здоровьем. Иранский президент также сообщил, что лично встречался с ним дважды. Пезешкиан отметил, что полученные ранее травмы верховного лидера зажили.

Состояние иранского лидера в последние месяцы становилось предметом противоречивых сообщений. Хаменеи долгое время не появлялся публично, тогда как представители Тегерана заявляли, что он продолжает участвовать в принятии ключевых решений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после нанесённого по стране удара. Республиканец уточнил, что не считает Хаменеи мёртвым. По его словам, иранский руководитель получил очень серьёзное ранение, однако жизни политика ничего не угрожает.