Хуситы заявили о 106 ударах саудовской авиации по Йемену за сутки

Саудовская Аравия за последние 24 часа нанесла 106 авиационных и ракетных ударов по Сане и нескольким провинциям Йемена. Об этом заявил официальный представитель вооружённых сил движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа.

«Саудовская боевая авиация за последние 24 часа нанесла 106 авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам в столице Сане и провинциях Эль-Джауф, Таиз, Амран, Хадджа и Саада», — заявил Сариа.

По его словам, Саудовская Аравия задействовала в атаках истребители F-15 и Typhoon. Самолёты вылетели с авиабаз Хамис-Мушайт и Таиф. Ракеты запускали из района Наджрана.

В «Ансар Алла» заявили, что с начала нынешней эскалации саудовские силы нанесли по территории Йемена 1516 авиационных и ракетных ударов.

4 октября Йемен объявил о начале военной операции по возвращению территорий, которые контролируют хуситы. Власти обвинили движение «Ансар Алла» в мобилизации сил, привлечении несовершеннолетних к боевым действиям, атаках на лагеря беженцев и угрозах соседним государствам и международному судоходству.